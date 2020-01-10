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عبد المهدي يطلب من بومبيو إرسال مندوبين لوضع آليات الانسحاب الآمن


كشف رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، الجمعة، عن طلب توجه به الى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يتضمن إرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب ووضع آليات الانسحاب "الآمن" للقوات من العراق، فيما اشار الى أن هناك قوات وطائرات مسيّرة أمريكية تدخل العراق دون إذن الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي، في بيان صدر، اليوم، إن الاخير تلقى، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب الى حرب مفتوحة.

وأكد عبد المهدي، ان العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الاسد و أربيل، مشيرا الى أن العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله الى ساحة حرب.

كما طلب عبد المهدي، وفق البيان، من وزير الخارجية الامريكي إرسال مندوبين الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق، موضحا ان العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية وان اولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى.

كما أشار عبد المهدي، لوزير الخارجية الامريكي الى ان هناك قوات أمريكية تدخل للعراق ومسيّرات أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وان هذا مخالف للاتفاقات النافذة، ووعد الوزير الامريكي بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق.

وختم البيان بالقول، إن الطرفين اكدا على أهمية إدامة تطور العلاقة بين البلدين.

ونقلت وسائل اعلامية في وقت سابق ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اجرى مساء امس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واضافت ان "بومبيو اكد عبد المهدي حرص الولايات المتحدة على حماية الشعبين الامريكي والعراقي ومصالحنا"، مشيرة الى أن بومبيو "ندد بالهجوم الايراني على سيادة العراق".

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