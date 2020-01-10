حرس الثورة: مشاركة الشعبين الإيراني والعراقي في تشييع شهداء المقاومة رسمت مستقبل المنطقة والعالم

أكد حرس الثورة الإسلامية في بيان ان مشاركة الشعبين الإيراني والعراقي في مراسم تشييع شهداء المقاومة قد رسمت طريق مستقبل المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان حرس الثورة الإسلامية ثمّن في بيان الحضور التاريخي والحماسي للشعبين الإيراني والعراقي في مراسم تشييع شهداء المقاومة بما فيهم الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاق دربهم.

وأضاف البيان، ان انتفاضة عشرات الملايين من الشعبين الإيراني والعراقي خلال الأسبوع الماضي بحضورها في مراسم تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهم, أدهش العالم بأسره.

وتابع، ان هذه الجموع الغفيرة أظهرت للعالم في مشاركتها التاريخية وغير المسبوقة عزم الامة الإسلامية على متابعة مسير شهداء القدس حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف بيان حرس الثورة الاسلامية إنهاء وجود الجيش الأمريكي المثير للفساد في المنطقة بالصفعة الشديدة الموعودة، مؤكداً انه "لن نستكين حتى يتم إزالة إسرائيل بالكامل".