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نائب يتحدث عن بدائل في حال فرض واشنطن عقوبات على العراق


كشف النائب تحالف البناء اسوان الكلداني، عن بدائل في حال فرض واشنطن عقوبات على العراق، اكد ان قرار اخراج القوات الاميركية لم يتطرق الى قطع العلاقات او غلق السفارة.

وقال الكلداني في حديث صحفي، ان "قرار مجلس النواب كان واضحا بخروج جميع القوات الاجنبية وليس فقط الامريكية، بالتالي فهو قرار لا يحتاج كل هذا التصعيد والتهدي من الرئيس الامريكي تجاه العراق"،

مبينا ان "القرار لم يتحدث عن قطع علاقات تجارية او سياسية او اغلاق سفارة او غيرها من خطوات تازيم العلاقات الدولية او قطع العلاقات بين اي بلدين".

واضاف الكلداني ان "تصرفات ترامب غير مسؤولة، فهو يهدد يوضع عقوبات على العراق بحال تم اخراج قوات بلاده من العراق"،

لافتا الى انه "بحال كانت العقوبات بقطع العلاقات التجارية فالعراق بالاصل ليس لديه حجم التعامل الكبير مع امريكا في القطاع التجاري والسوق الاكبر لدينا هو السوق الصيني وبمليارات الدولارات سنويا".

واكد الكلداني انه "في حال كانت العقوبات بالقطاع النفطي والتعاملات مع الشركات النفطية الامريكية، فالامر لايختلف عن القطاع التجاري فهنالك شركات صينية وروسية عديدة لديها القدرة والرغبة بالتعامل مع العراق في هذا القطاع المهم"، مشددا على ان "العراق قادر على تجاوز اي عقوبات بحال فرضها ترامب".

 

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 6 كانون الثاني 2020، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع ل ‍‍واشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

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نائب يتحدث عن بدائل في حال فرض واشنطن عقوبات على العراق
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