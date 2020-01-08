رئيس كتلة الفتح: الاعتداء الأمريكي الأخير أعطى مبرراً لرد إيران داخل العراق

أكدت كتلة الفتح النيابية، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن الاعتداء الأمريكي الأخير أعطى مبرراً للرد الإيراني باستهداف قواعدها أينما وجدت.

وقال رئيس الكتلة، النائب محمد الغبان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وجود القوات الأميركية القتالية وإنشائها لقواعد عسكرية، يعد انتهاكاً لسيادة العراق ومخالف للدستور"،

مشيراً إلى أن "تهديدها لإيران انطلاقاً من الأراضي والأجواء العراقية وعدوانها باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، خطوة تصعيدية ضد إيران فضلاً عن، انتهاكها للسيادة العراقية".

وأضاف، أن "امريكا أعطت المبرر والحق لإيران بالرد على القوات الأميركية أينما وجدت، وحتى في الدول الأخرى الحليفة مع الولايات المتحدة، أو التي ينطلق منها العدوان الأمريكي برضاها أو بدونه".

وأشار الى أن "القوات الأميركية إذا أرادت أن تحتفظ بعلاقات حسنة مع العراق عليها احترام سيادته ومغادرة أراضيه، وإبعاده عن صراعها مع إيران، والا سينجر مضطراً الى المحور المعادي للولايات المتحدة نتيجة إصرار واشنطن على جعل العراق ساحة مستعرة للاصطدام والصراع مع إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد، في محافظة الانبار، وأربيل.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "العراق تعرض من الساعة 0145 ولغاية الساعة 0215 فجر يوم 8 كانون الثاني 2020، الى قصف بـ22 صاروخا".

وأوضحت: "وقد سقط 17 صاروخاً منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت"، مضيفة "و5 صواريخ على مدينة أربيل".

وأشارت الى أن جميع الصواريخ "سقطت على مقرات التحالف"، منبهة الى انها "لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية".

وأعلنت إيران، فجر الأربعاء، استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

وذكر بيان ايراني، أنه "خلال عملية ناجحة تسمى عملية الشهيد سليماني، قام المحاربون الشجعان في سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني بضرب غارة جوية إرهابية واحتلالية تدعى عين الأسد".