عبد المهدي: الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن الحكومة العراقية تبذل كل ما بوسعها لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله بن الحسين".

وأكد عبد المهدي بحسب البيان، أن "الحكومة العراقية تبذل كل مابوسعها لجلب السلام والاستقرار للمنطقة والإسهام الفعّال في جهود التهدئة ونزع فتيل الأزمة الراهنة" .

من جانبه، شدد الملك عبدالله بن الحسين على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات ودعمه لأمنه واستقراره وسيادته الوطنية، وأهمية التشاور والتعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة من أجل تحقيق السلم وتجنب المزيد من التصعيد والتوتر.

وعبّر عن "تفهمه للصعوبات التي يمر بها العراق واستعداده لبذل كل الجهود لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب".