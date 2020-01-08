عاجل : بالصورة ... حجم الدمار الذي خلفه القصف الصاروخي الايراني للجناح الامريكي لقاعدة عين الاسد غربي الانبار
الأخبار

الجوكر الإلكتروني التابع للسفارة الامريكية يبدا بنشر الاشاعات والاكاذييب على القصف الايراني


الجيش الإلكتروني للسفارة الامريكية عمم تعليمات لجميع عناصره بالحديث عن الرد الايراني في الاتجاهات التالية التي ستجدونها في منشورات معظم المدونين الموالين لأمريكا، عراقيين وخليجيين، وتستطيعون من خلالها فرز الجنود الإلكترونيين المجهولين للسفارة:

الاول- وصف العملية بانها (مسرحية)، وطبع هذه المفردة في اذهان العامة، والايحياء بأن الرد كان متفق عليه مع امريكا لحفظ ماء وجه طهران. 

الثاني- إشاعة ان القصف استهدف الأمريكان في مناطق (سنية)  و(كردية) حصريا، وربطها بمن لم يصوتوا في البرلمان.

الثالث- التباكي على السيادة العراقية التي انتهكتها إيران، وابراز  أمريكا كحامي للعراق. 

رابعا- تكذيب او التشكيك بأي اخبار عن الخسائر الامريكية جراء الرد الايراني. 

علما ان الجيش الإلكتروني للسفارة ليس إشاعة بل اعلنت عن تشكيله رسميا السفارة الأمريكية في بغداد في يوليو/تموز الماضي، وحددت راتب كل مجند يلتحق به بأكثر من 4 آلاف دولار شهريا، وبإمكانكم التأكد من صفحة السفارة على فيسبوك. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محلل سياسي خليجي يقول امريكا لن تستطيع أن تحمينا حتى من الحشد الشعبي
فرنسا: لا نعتزم سحب قواتنا من العراق بعد الضربات الإيرانية
بالصورة ... حجم الدمار الذي خلفه القصف الصاروخي الايراني للجناح الامريكي لقاعدة عين الاسد غربي الانبار
الشيخ قيس الخزعلي يتوعد برد على اغتيال المهندس اكبر من رد الايرانيين
الناطق باسم عبد المهدي يصدر بيانا بشأن القصف الايراني في العراق
رئيس الجمهورية يحذّر من زج العراقيين في حرب جديدة
الجوكر الإلكتروني التابع للسفارة الامريكية يبدا بنشر الاشاعات والاكاذييب على القصف الايراني
الناتو يعلن عدم وقوع خسائر بصفوف قواته الموجودة في العراق
النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبين وأعضاء مجلس محافظة ديالى كافة
إيران: تدمير طائرات مسيرة ومروحية ومعدات حربية أمريكية في عين الاسد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
احمد : يارب بحق ناصية الحسين عليه السلام عندك وبحق كرب الحسين وخضابه احفظ قادتنا وحماتنا وانصرهم على القوم ...
الموضوع :
نائب الامين العام لسرايا الخراساني ينفي خبر استشهاد بالعدوان الامريكي الجديد في التاجي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,هناك توجهان الاول مبارك ومسدد من الله بعناية ودعاء الرسول الاعظم ابو القاسم محمد صلوات ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
أبو حسين : واضح التهديد مصدره بعثي لكن يبث على إنه قاله فائق الشيخ علي. لا يغرنكم بعض ما يسمى ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
علي : طيب الله انفاسك وجعل كلامك هذا في ميزان أعمالك فجزاك الله خير جزا عني وعن كل الشرفاء ...
الموضوع :
السلام عليكما يا عنوان البطولة والشهادة
احمد : نعم بدموع جرى لكن نسعد ب سرور قلبك اجتمعت مع سيد الشهداء سلام الله عليه لا اله ...
الموضوع :
تشييع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد
عراقي : الله ينتقم منهم ويرحم شهداء الحشد والحرس الثوري وحزب الله اللبناني ...
الموضوع :
السفير الايراني يكشف عدد شهداء الغارة الأمريكية الجبانة الغادرة قرب مطار بغداد
حسن : اصلا هذي هي اللعبه كل التظاهرات الي حصلت كانت لاستقالة الحكومه ومن ثم كل القوى و الحلفاءء ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
صباح طعمه وعمار الساعدي : اخبث اثنان احذروهم فهاذبن الاثنين يحركون الشارع ضد العمليه السياسبه الرجال لفظهم ورفضهم واخراجهم باسرع وقت وفضح ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
فيسبوك