بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع

بكل دناءة وصلف انتقد العميل والمرتزق الوضيع رئيس كتلة النصر في البرلمان المجرم عدنان الزرفي التصويت النيابي على انهاء الوجود الاجنبي في العراق، مشيرا الى "خسارة حليف مفيد وربح عدو يخشاه الجميع".

وقال هذا المجرم العفن الذي بانت عمالته في تغريدة له على موقع تويتر، إن إخراج ( جميع ) القوات الاجنبية ضرورة تفرضها ( الشعوب ) بذاتها إن تكاملت اركان الدولة.

واضاف هذا العفن "شعبٌ غاضب ، حكومةٌ مستقيلة و نظام سياسي مُخترق لا تعني التكامل"، مضيفا "لم نخسر حليفاً مفيداً فقط إنما ربحنا عدواً يخشاه الجميع".