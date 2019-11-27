قوات من الداخلية والامن الوطني تقتحم مقر قناة دجلة على ابونؤاس

اقتحمت قوة من الامن الوطني ووزارة الداخلية مقر قناة دجلة في شارع ابو نواس وصادرت معدات البث تنفيذًا لقرار إغلاق المحطات الفضائية الذي اقترحته هيئة الاتصالات والإعلام حيث قامت قناة دجلة بخرق قرارات الهيئة التي دعت الى عدم الترويج للارهاب والعنف وعدم التحريض على القوات الامنية .

يذكر ان قناة دجلة المملوكة الى رئيس حركة الحل المدعو جمال الكربولي وشقيقه النائب محمد الكربولي قمت بالتحريض على العنف وقامت بترويج اخبار كاذبة ضد القوات الامنية وفبركة الافلام والصور تتناغم مع اشاعة الفوضى في العراق .