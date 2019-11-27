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نداء من شيوخ عشائر الوسط والجنوب الى الامام المفدى السيد السيستاني بالتدخل لوقف الهرج والمرج في العراق


وجه جمع من شيوخ ونخب ووجهاء الوسط والجنوب، الثلاثاء، نداء الى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، فيما حذروا من حرب اهلية قادمة.

وقال بيان مشترك لشيوخ ووجهاء وسط وجنوب العراق "مرجعنا المفدى نحن جمع من موظفي ووجهاء وشيوخ وسط وجنوب العراق، والذين عاهدناكم اننا سيوف بين أيدي سماحتكم من اجل العراق ولبينا نداءاتكم من 2003 لغاية اليوم وقدمنا تضحيات جسام وكل ذلك فداء للوطن ولكم"، مبينا "نناشدكم اليوم من الباب الشرعي والانساني ان يكون لكم موقف مما يجري من حالة انهيار الدولة وانعدام القانون واطلاق يد العصابات والمافيات واصحاب الاتاوات تحت غطاء التظاهرات".

واضاف "سيدنا المفدى مرجع الانسانية نعلم جيدا أن السياسيين ملئوا قلبك قيحاً وأحزابهم عاثت بالارض فساد ودمار وفقر، وانت تريد تأديبهم وتريد للناس ان تطالب بحقوقهم، لكن بات الامر مكشوفا لسماحتكم وعليك الطلب من وكلاء ومعتمدي سماحتك ان يعطوك حقيقة مايجري بمحافظاتنا فالامر لا يتحمل مزيدا من التأخير ففي كل لحظة تسفك دم بريء وتروع عوائل وتحرق الدور والدوائر وتقطع الطرق العامة وكل ذلك من باب الفقه والشرع يأتي من باب حفظ النظام العام الذي يتوجب تدخلكم".

وتابع البيان "سيدنا المرجع نحن ابناء العشائر اسلحتنا جاهزة وارواحنا مستعدة للشهادة فأذا يتطلب الامر نحن نواجه الاحزاب والفاسدين ونبعد كل من يستغل التظاهرات ليحصل على المال والمناصب"،

موضحا ان "الموظفين يهانون والمعلمين والمدرسين والاساتذة والاطباء وغيرهم يشتمون يوميا ويهددون ومنهم من تعرض للضرب والاذى".

واشار البيان الى ان "مشاريع الخدمات جميعها تعطلت في الجنوب واموالها ستذهب للمحافظات الامنة، ونحن في ضياع ولا حل في الافق الاجهزة الامنية انهارت وأنهانت وهي تريد من يحميها لا هي من تحمي الناس وتفرض القانون"، موضحا "نناشدك عاجلاً ان توقف نزيف الدم وتوقف الفوضى والله الحرب الاهلية قادمة ولا احد ينجو منها".

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