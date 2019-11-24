مصدر امني : البرلماني الذي اعتقل متلبسا بالرشوة هو النائب عن تيار الحكمة محمود الملا طلال

افاد مصدر مطلع ان النائب الذي اعتقل متلبسا بالرشوة هو النائب عن تيار الحكمة محمود الملا طلال

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان "قوة من النزاهة القت القبض على نائب عن تيار الحكمة، محمود الملا طلال، في منطقة الجادرية وسط بغداد، متلبسا في الرشوة".

واضافت المصدر ان "النزاهة القت القبض الملا طلال متلبسا باخذ رشوة من احد الوزراء مشيرا الى ان القوة اعتقلت ايضا مدراء عامين مساء اليوم،

وكان مجلس النواب صوت على رفع الحصانة عن اي نائب متهم بملفات فساد

يذكر ان الملا طلال هو احد نواب تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم