متظاهرو الناصرية ( السلميون ) يضرمون النار في مبنى الوقف الشيعي وسط المدينة

افاد مصدر صحفي بأن مجموعة من المشاغبين الموجودين مع المتظاهرين الذين يدعون انهم سلميون في مدينة الناصرية أضرموا النار في مبنى الوقف الشيعي وسط المحافظة.

وقال المصدر ، إن هذه المجموعة أضرمت النار في مبنى الوقف الشيعي وسط المحافظة، فيما أشار إلى أن متظاهرين في قضاء سوق الشيوخ قطعوا الطريق الرئيس الرابط بين قضاء سوق الشيوخ والناصرية، بعد حرق الإطارات وسط الطريق لإغلاقه".

ولفت الى أن "المتظاهرين حاصروا شركة نفط ذي قار وحقل كطيعة النفطي".

وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "جسري السريع والزيتون وسط مدينة الناصرية، أُعيد فتحهما بعد اغلاقهما في وقت سابق".

وكان مصدر امني قد افاد ان مجاميع الجوكر الامريكي هاجمت امس القوات الامنية وحاولت اقتحام مقر قوات الرد السريع، واحرقت عددا من سيارات الشرطة، واندلعت اشتباكات بين الطرفين اسفرت عن اصابة عدد من العناصر الأمنية بجانب اصابة عددا من عناصر الجوكر التخريبية.

كما شهدت مناطق مختلفة من الناصرية اعمال تخريب واضرام حرائق، وقطع جسر النصر، وإغلاق طرق مؤدية لحقول نفطية.