تقرير مصور لعصابات الجوكر الامريكي تجوب شارعي الرشيد والنهر والشورجة والدمار الذي خلفوه هناك

هذه صورة لعصابات الجوكر تجوب شارعي الرشيد والنهر ومنطقة الشورجة في بغداد، ملثمة بملابس سوداء، ومحملة بجعب قنابل المولوتوف، تحرق بنايات تراثية ومحلات تجارية، وتهاجم القوات الامنية عند الحواجز بالقنابل الحارقة.. وكل شيء تحت عنوان (متظاهرين سلميين). فضلا عن الدمار الذي خلفوه هناك

مجاميع الجوكر تتحرك بتنظيم عالي جدا، كما في أفلام هوليوود،

فرق مهمتها استطلاعية ورسم خرائط حركة.

وفرق مهمتها تنظيف الطريق إلى الهدف من كاميرات المراقبة الخاصة بالمؤسسات او المحلات او البيوت.

وفرق مهمتها إرسال متظاهرين لاشغال القوات الامنية بعيدا عن الهدف الحقيقي.

وفرق تقوم بتنفيذ الهجمات واضرام الحراق بطرق فنية.

وفرق مهمتها التصوير والتوثيق ليس دائما للنشر بل لارسال ذلك للقيادة التي ترتبط بها لتوثق إنجازها.