مصدر امني يكشف عن هوية الذي يدعي انه رجل دين التقت به قناة العربية اليهودية

كشف امني استخباري عن هوية الشخص الذي يدعي انه رجل دين التقت به قناة العربية اليهودية واخذ يتطاول على المرجعية والحشد الشعبي

واوضح المصدر الامني ان هذا الشخص يدعى ( نزار جبار مطشر المحلاوي) وهو عقيد في المخابرات العامة التابعة للنظام الصدامي المقبور / فرع النشاط الخارجي/ مقيم في عمان منذ 2003

وبعدها تم تجنيده وادخاله في دورات مكثفة من قبل المخابرات الأردنية والأسرائيلية ليعود الى العراق/ أربيل عام 2010 بصفة رجل دين شيعي وبأسم جديد ( أية الله السيد حسن الموسوي)

وتابع المصدر ان هذا الرجل اخذ يغدق بالمال على أتباعه الجدد وجعل له وكلاء في بعض المحافظات ثم أخذ يخرج للعلن شيئأ فشيئأ وأخذت بعض القنوات ( التي تتاجر بالأعلام ) كالشرقية ودجلة والعربية والرافدين تجري معه لقاءات وحوارات لكي يتم تعريف الجمهور به والأن حان وقت ظهوره العلني لكي يطعن بالمرجعية والحشد الشعبي وأيران من خلال عمامة رسول الله ص لكي يتم من خلاله استغفال عقول البسطاء والضحك عليهم

واوضح المصدر ان هذا المتطاول نفسه الذي رفع لافتة ابو التكتك أماننا وليس أمان المرجعية