قوة امنية في البصرة تتعرض لمجزرة بشعة بعد قيام المتظاهرين برمي رمانات يدوية عليهم

افاد مراسل وكالة انباء براثا ان قوة امنية مكلفة بحماية المتظاهرين تعرضت لمجزرة بشعة في محافظة البصرة بعد قيام عدد من المتظاهرين رمي رمانات يدوية باتجاه هذه القوة مما ادى الى اصابة عدد كبير منهم بجروح مختلفة اصابات بعضهم خطيرة

واوضح مراسلنا ان القوة الامنية كانت لا تحمل السلاح بعد الاوامر العسكرية التي منعت القوات الامنية التي على تماس مع المتظاهرين من حمل السلاح .

واكد المراسل ان الحادثة وقعت مساء يوم امس مشيرا الى ان القوة الامنية المتبقية قامت باخلاء الجرحى وسط هتافات المتظاهرين الذين غمرتهم الفرحة بعد ان شاهدوا هؤلاء الابرار مضرجين بدمائهم وقد جاءوا لحماية المتظاهرين الذين من المفترض انهم سلميون .

هذا وحصلت وكالة انباء براثا على فيديو يوضح ما حصل بشكل مفصل