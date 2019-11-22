متظاهرون خارجون عن القانون يهاجمون غرفة تجارة بغداد

افاد مصدر امني ان متظاهرين خارجين عن القانونهاجموا بالزجاجات الحارقة غرفة تجارة بغداد ,

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان مجموعة من الخارجين على القانون قاموا بالهجوم على غرفة تجارة بغداد واحرقوا المحلات القريبة منه بعد ان اقتحموا المبنى واخذوا يصرخون فرحين بما اقدموا عليه من جريمة بشعة .

هذا وحصلت وكالة انباء براثا على فيديو يصور الجريمة النكراء التي قامت بها هذه المجموعة الاجرامية التي تدعي انتمائها الى المتظاهرين