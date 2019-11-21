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كلمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال استقباله شيوخ عشائر المحافظات الوسطى والجنوبية
علي محسن راضي
62
2019-11-21
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