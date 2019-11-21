قيادي بالحشد الشعبي يرد على الادعاءات الرخيصة لقناة العربية اليهودية حول قتل محتجين ايرانيين في ايران

رد القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري على الادعاءات الرخيصة لقناة العربية اليهودية التابعة لال سعود الجبناء حول مشاركة الحشد الشعبي الى جانب قوات الحرس الثوري الإيراني لضرب ما يسمى بالتظاهرات التي تشهدها عدة مدن إيرانية حسب زعم تلك تقرير القناة اليهودية .

وقال البصري في حديث صحفي إن "شائعات تواجد الحشد الشعبي في ايران تم تداولها بعد يوم واحد من انطلاق التظاهرات في المدن الايرانية، وهذا دليل واضح على ان الانباء غير صحيحة، فالحشد اذا ذهب يحتاج الى وقت وإجراءات".

وأضاف القيادي في الحشد الشعبي، أن "العراق بلد مستقل لا يسمح لأية قوة عسكرية تابعة له بالتحرك الا بموافقة الحكومة العراقية حصرا، وإيران كذلك بلد ذات سيادة لا تقبل لأية قوات أجنبية بان تدخل أرضها"،

متهما قناة "العربية" التي اوردت النبأ بـ"السعي لتصفية حسابات مع إيران، كون الحشد الشعبي هو من هزم تنظيم داعش التي كانت تراهن عليه هذه القناة"، بحسب قوله.

وكان موقع "العربية. نت قد ادعى كذبا في وقت سابق، إن "الحشد الشعبي العراقي شارك مع الحرس الثوري في الباسيج بقمع مظاهرات جنوب الأحواز، الاثنين، حيث قتل 12 متظاهرا وأصيب 4 آخرون. كما قتل 3 متظاهرين في مدينة الكورة القريبة منها" حسب قول الموقع اليهودي