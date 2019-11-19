بالصور ... هذا ما يفعله المندسون بين التظاهرات للتأليب على القوات الامية

يتفنن المندسون في التظاهرات بانواع الاكاذيب من اجل ايقاع الفتنة بين القوات الامنية البطلة والمتظاهرين السلميين ,

وقد حصلت وكالة انباء براثا ان مجموعة من الصور لاشخاص يقومون بعمليات مكياج على وجوههم ليصوروا للمتظاهرين السلميين انهم قد اصيبوا بقنابل مسيلة للدموع وقد استقرت في رؤوسهم ليعتقدوا ان القوات الامنية هي من فعلت ذلك ويوقعوا الفتنة بين القوات الامنية وبينهم ,

وبحسب مصادرنا ان هؤلاء المندسين تقوم السفارة الامريكية بامدادهم بكل هذه الوسائل والافكار لكي ينفذوا اعمالهم الدنيئة