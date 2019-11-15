مصدر امني : ما حصل في المطعم التركي في ساحة التحرير كان اشتباكات بين فريقين من المتظاهرين على المكان

افاد مصدر امني اليوم ان الحريق الذي اندلع في بناية المطعم التركي في ساحة التحرير يوم امس كان بسبب اشتباكات بين فريقين من المتظاهرين على المكان الذي اخذوه .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان مجموعة من المتظاهرين كانوا جالسين في الجزء العلوي من المطعم التركي تفاجاوا بمجيء مجموعة اخرى من المتظاهرين وطالبوهم باخلاء هذا المكان لانه يعوده لهم بحسب زعمهم .

ولكن الفريق الاول رفض ذلك مما ادى الى حصول تلاسن ومشادات كلامية فيما بينهم تطور الى استخدام القناني الحارقة المولوتوف وبعدها اندلع الحريق الذي اتى على كل الطابق .

يذكر ان حريقا اندلع يوم امس في الطابق العلوي للمطعم التركي الكائن في ساحة التحرير وتدخل الدفاع المدني بصعوبة من اجل اطفاء الحريق بسبب رفض بعض المتظاهرين بمجيء سيارات الاطفاء الى المكان .

ورب سائل يقول ان كان هؤلاء المتظاهرين قد اشتبكوا من اجل مكان في المطعم التركي ولكن ماذا سيفعلون ان استلموا الحكم وما الفرق بين الكتل السياسية الحالية وهؤلاء !!