المتحدث باسم الحكومة : رئيس الوزراء يجري حاليا تعديلات وزارية كبرى اهمها اختيار وزراء غير تابعين للكتل السياسية

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إنه يجري حاليا العمل على تعديلات وزارية كبرى في التشكيلة الوزارية تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية، على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية.

وأضاف الحديثي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري الذي سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطال الإصلاحات عددا من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزرات المزمع التغيير فيها.