نقابة المعلمين المسيسة لصالح حيدر العبادي تدعو الى تظاهرة موحده في جميع المحافظات غدا الاربعاء

دعت نقابة المعلمين المسيسة لصالح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الذي يحاول ركوب موجة التظاهرات اليوم الثلاثاء، الى تظاهرة موحده في جميع المحافظات غدا الاربعاء، مشددة على رفع لافتات تتضمن مطالب مجلسها المركزي .

يذكر ان الدعوة للعصيان المدني لم يوجهها المتظاهرون بل قوى سياسية باسم المتظاهرين وعلى راسهم حيدر العبادي ، وعندما فشل العصيان واستمرت جميع دوائر الدولة بالعمل، لم يعد أمامها سوى الرهان على اضراب المدارس.

وتابع المصدر ان نقيب المعلمين عباس السوداني ينتمي لتحالف حيدر العبادي (النصر)، وهو من دعم بقائه 8 سنوات رئيسا للنقابة ليستر عورة السياسة الحكومية التي اطاحت بالتعليم للحضيض، وانهارت بها اوضاع المعلمين الذين كانوا طوال عامين من عهد العبادي يستلمون رواتبهم بعد منتصف الشهر التالي دون أن تجرؤ النقابة على اعلان اضراب دفاعا عن حقوقهم.

وبالتالي فالاضراب يمثل ارادة العبادي وليس الشعب، وهذه كارثة ان تستغل النقابات المتظاهرين بهذه الدناءة لخدمة مصالح حزبية.

واضاف المصدر استغلت قوى سياسية اخرى كالاخوة الكرابلة فتبنوا العصيان وملف فساد النقابة الموجود أمام هيئة النزاهة، وفيه اتهام للسوداني واعضاء آخرين بالنقابة بالتلاعب بأكثر من أربعة مليارات دينار، وتم مساومته بها على الإضراب.

واكد المصدر انه قبل يومين وخلال لقائه بمسؤولين كبار، اتهم السوداني تيار سياسي بأنه هدده بالتصفية ان لم يمدد الإضراب، والحقيقة ان هذا التيار هدده بفضح ملفات فساده.. أي ان (الإضراب مقابل حماية الفساد).