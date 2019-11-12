اشاعات كاذبة تهدد مدراء المدارس في كربلاء من اجل اغلاقها بوجه الطلاب

افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة كربلاء ان مجهولين هددوا مدراء المدارس بالقتل فضلا عن حرق المدارس في حال استقبالهم الطلبة .

واوضح مراسلنا ان اولياء امور الطلبة ان اولادهم قد رجعوا الى منازلهم بعد ذهابهم الى مدارسهم وحينما استفسروا سبب ارجاع الطلاب اجابوا ان مجهولين هددوهم بالقتل وحرق اي مدرسة تقوم باستقبال الطلبة .

ولكن حينما استفسر المراسل عن حقيقة الامر من قبل جهات امنية واخرى استخبارية اجابوا ان الامر لا يعدوا كونه اشاعة كاذبة ولكن مع الاسف الشديد ان الكوادر التدريسية هي نفسها لا تريد استقبال الطلبة في اجراء منظم قد عمم من قبل نقابة المعلمين بشكل خفي حيث مرر نقيب المعلمين في العراق القيادي في ائتلاف النصر عباس السوداني تعميم الى كل المدارس في العراق وخاصة في المحافظات التي تشهد تظاهرات الى عدم استقبال الطلبة من اجل على الضغط الحكومة لتقديم استقالتها من اجل مجيء حيدر العبادي مرة اخرى كرئيسا للوزراء لانه لا يزال يحلم بذلك .

وبحسبب مطلعين على الشان العراقي ان حملة ممنهجة ومنظمة تقوم بها جهات عديدة منها مرتبطة باجندات خارجية واخرى مرتبطة برئيس ائتلاف النصر المدعو حيدر العبادي من اجل اشاعة الفوضى وتخريب العملية التعليمية في العراق من اجل الوصول الى اغراضهم الدنيئة والضيقة مشيرا الى ان هذه المؤامرة لن تنطلي على احد وستقبر في مهدها .