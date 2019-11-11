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بعد فشلها في اشاعة الفوضى في العراق ,,, امريكا تدعو الى انتخابات مبكرة


في تدخل سافر ومرفوض وبعد فشلها الذريع في اشاعة الفوضى في العراق دعت الولايات المتحدة الامريكية السلطات العراقية يوم الاثنين على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية ما اسمته إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين .

وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن تريد من "الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

وأعرب عن قلقه العميق من الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الإنترنت في العراق.

وادعى ان التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي فيما تستنزف إيران موارد بلادهم وتستخدم مليشيات مسلحة وحلفاء سياسيين لمنعهم من التعبير عن آراءهم بشكل سلمي.

وأضاف البيت الأبيض أنه ينضم إلى الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.

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بعد فشلها في اشاعة الفوضى في العراق ,,, امريكا تدعو الى انتخابات مبكرة
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