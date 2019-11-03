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مصدر مطلع : نقيب المعلمين مدد اضراب المعلمين باوامر من حيدر العبادي ويكشف عن حقائق خطيرة اخرى


افاد مصدر مسؤول ان نقيب المعلمين العراقيين المدعو عباس كاظم عامر السوداني مدد اضراب المعلمين باوامر من حيدر العبادي 

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان عضو ائتلاف النصر عباس السوداني والذي رشح نفسه في الانتخابات السابقة قام باتخاذ قرار تمديد اضراب المعلمين بعدما جاءت الاوامر من رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي من اجل خلق حالة من التذمر والغضب على الحكومة من قبل اولياء امور الطلبة 

وتسود حالة من الاستياء الشعبي في عموم ارجاء العراق من تمديد نقابة المعلمين للاضراب في المدارس

وقال المصدر ان الدعوة للعصيان المدني لم بوجهها المتظاهرون بل قوى سياسية باسم المتظاهرين، وعندما فشل العصيان واستمرت جميع دوائر الدولة بالعمل، لم يعد أمامها سوى الرهان على اضراب المدارس. 

وتابع المصدر ان نقيب المعلمين عباس السوداني ينتمي لتحالف حيدر العبادي (النصر)، وهو من دعم بقائه 8 سنوات رئيسا للنقابة ليستر عورة السياسة الحكومية التي اطاحت بالتعليم للحضيض، وانهار بها اوضاع المعلمين الذين كانوا طوال عامين من عهد العبادي يستلمون رواتبهم بعد منتصف الشهر التالي دون أن تجرؤ النقابة على اعلان اضراب دفاعا عن حقوقهم. 

وبالتالي فالاضراب يمثل ارادة العبادي وليس الشعب، وهذه كارثة ان تستغل النقابات المتظاهرين بهذه الدناءة لخدمة مصالح حزبية. 

واضاف المصدر استغلت قوى سياسية اخرى كالاخوة الكرابلة يتبنون العصيان ملف فساد النقابة الموجود أمام هيئة النزاهة، وفيه اتهام للسوداني واعضاء آخرين بالنقابة بالتلاعب بأكثر من أربعة مليارات دينار، وتم مساومته بها على الإضراب. 

واكد المصدر انه قبل يومين وخلال لقائه بمسؤولين كبار، اتهم السوداني تيار سياسي بأنه هدده بالتصفية ان لم يمدد الإضراب، والحقيقة ان هذا التيار هدده بفضح ملفات فساده.. أي ان (الإضراب مقابل حماية الفساد). 

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