مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات

افاد مصدر امني مسؤول ان معلومات غاية في السرية تفيد ان المخابرات العراقية البطلة تمكنت من اعتقال شبكة تابعة للاستخبارات الاماراتية، تضم لبنانيين وعراقيين، وتمول مجاميع محددة بين المتظاهرين في ساحة التحرير ومدن عراقية أخرى، وتدير انشطة في غاية الخطورة تستهدف الدولة العراقية.

وبحسب المصدر المسؤول فان المعلومات تؤكد ان الشبكة مرتبطة مباشرة ب(طحنون بن زايد) مستشار الأمن الوطني الاماراتي، ومسؤول الاستخبارات الخارجية، الذي يجري حاليا اتصالات ووساطات عبر أطراف غربية لتسوية القضية مع السلطات العراقية.

واكد المصدر انه تم كشف الشبكة بعد ضبط عناصر خطرة في اوساط المتظاهرين في التحرير، وقادت التحقيقات الى آخرين بينهم لبنانيين اثنين تبين أنهما مسؤولان عن عمليات التمويل المالي وادارة انشطة شبكة واسعة في العراق تلعب دورا فاعلا في توجيه التظاهرات العراقية الحالية، ومرتبطة مباشرة بالشيخ طحنون بن زايد شقيق ولي عهد أبو ظبي.

يذكر ان الإمارات تعتبر من أكبر حواضن ازلام نظام البعث وعوائلهم، وسبق أن تم الكشف عن احد أهم مراكز اعلام البعث يدار من دبي برئاسة (عبد الله الدوري)، ابن عم عزت الدوري، ورئيس ادارة الحرب النفسية في عهد صدام، وكان احد مراكز حملة الترويج لعنف التظاهرات.

كما أن الإمارات احد اكبر الممولين لتنظيم داعش الإرهابي، وقد تم اعلان ذلك رسميا بمجلس الأمن الدولي وتقارير عدة جهات دولية. وتعد ايضا احد الأذرع الخفية لإسرائيل في العالم العربي.