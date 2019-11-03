بالفيديو .... السيد علي السيد الطالقاني يرد على المرتزقة والمتطاولين على المرجعية الدينية ويوجه كلامه الى الشعب العراقي

التعليقات

علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ... الموضوع :

بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر

ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ... الموضوع :

أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر

خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ... الموضوع :

النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي

جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ... الموضوع :

المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة

نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ... الموضوع :

شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة

ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ... الموضوع :

الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"

ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ... الموضوع :

ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي

ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ... الموضوع :

شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم

رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ... الموضوع :

رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد