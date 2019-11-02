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مكتب القائد العام: الاضرابات تعطل حياة المواطنين وهناك من يريد تصعيد المواقف
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تساؤلات تحتاج لاجوبة
علي محسن راضي
48
2019-11-02
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