بالفيديو ... فتاة مشبوهة ارسلها العميل الصهيوني المرتزق انتفاض قنبر لتشتم وتوزع الاموال على المتظاهرين

تنشر وكالة انباء براثا فيديو يظهر احدى الفتيات المشبوهات التي ارسلها العميل الصهيوني الامريكي المرتزق انتفاض قنبر وهي توزع الاموال على المتظاهرين تحت ذريعة مساندتهم

ففي الفيديو الاول تقوم بالسباب والشتم وتحمل اوراقا نقدية من فئة المئة دولار وهي تتوعد باسلوب وضيع يدل على عدم تربيتها بل هو لسان حال البعثيين والساقطين من اتباع العميل المرتزق انتفاض قنبر

وفي الفيديو الثاني تقوم بتوزيع الاموال على المتظاهرين .