مراسلنا في كربلاء .... المتظاهرون احرقوا جميع المحلات والمباني القريبة من المحافظة

افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة كربلاء ان المتظاهرين قاموا بحرق جميع المباني والمحلات الموجودة بالقرب من المحافظة مما استدعى ان تتدخل القوات الامنية لفض الشغب الحاصل في المنطقة ,

واوضح مراسلنا ان ما يجري ليس تظاهرات انما اعمال شغب كبيرة حيث احرقوا العديد من المباني والمحلات باستنثناء مبنى المحافظة حيث لم يتمكنوا من دخوله لتمركز القوات الامنية هناك لحمايته وعملوا طوق امني محكم فيه .

واشار مراسلنا ان القوات الامنية اضطرت الى استخدام الرصاص الغير الحي والقنابل المسيلة للدموع بعد ان احرق المشاغبون عدد كبير من المحلات والمباني هناك وحاليا الوضع مسيطر عليه وهناك عمليات كر وفر تحصل وهروب المهاجمين الى الافرع القريبة من جامع اولاد عامر