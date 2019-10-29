الأخبار

مراسلنا في كربلاء .... المتظاهرون احرقوا جميع المحلات والمباني القريبة من المحافظة


افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة كربلاء ان المتظاهرين قاموا بحرق جميع المباني والمحلات الموجودة بالقرب من المحافظة مما استدعى ان تتدخل القوات الامنية لفض الشغب الحاصل في المنطقة ,

واوضح مراسلنا ان ما يجري ليس تظاهرات انما اعمال شغب كبيرة حيث احرقوا العديد من المباني والمحلات باستنثناء مبنى المحافظة حيث لم يتمكنوا من دخوله لتمركز القوات الامنية هناك لحمايته وعملوا طوق امني محكم فيه . 

واشار مراسلنا ان القوات الامنية اضطرت الى استخدام الرصاص الغير الحي والقنابل المسيلة للدموع بعد ان احرق المشاغبون عدد كبير من المحلات والمباني هناك وحاليا الوضع مسيطر عليه وهناك عمليات كر وفر تحصل وهروب المهاجمين الى الافرع القريبة من جامع اولاد عامر 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
بالفيديو .... المتظاهرين السلميين يرمون القوات الامنية من اعلى سطح المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد
مراسلنا في كربلاء .... المتظاهرون احرقوا جميع المحلات والمباني القريبة من المحافظة
مطار بغداد: حظر التجوال لم يؤثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم
المجلس الوزاري للخدمات يعقد جلسته برئاسة وزير التخطيط
مجلس الامن الوطني يشدد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ امن وارواح المواطنين والقوات الامنية
رئيس مجلس النواب يكشف سبب دعوة عبد المهدي لحضور جلسة البرلمان اليوم
اندلاع نزاع عشائري شرقي بغداد
نائب عن الفتح: الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق مطالب المتظاهرين
محافظ النجف الاشرف يقرر الغاء استثمار المطار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك