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لاول مرة مجلس القضاء الاعلى يتهم العبادي بمشاركته ووزارءه بجرائم عديدة


اتهم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بـ"مشاركة وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم، واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة".

وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان، إن "المركز الإعلامي (لمجلس القضاء الأعلى) اطلع على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة  رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء"، مضيفا: "نود ان نطمئنه وغيره ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلا ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط لان القانون فوق الجميع".

وخاطب البيرقدار، حيدر العبادي قائلا: "أنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذية، بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء، لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد".

وتابع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى حديثه الموجه إلى العبادي: "ان دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يؤكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم".

وكان زعيم تحالف النصر، ورئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي قد دعا، في وقت سابق من اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، رئاسة القضاء إلى "الحفاظ على استقلاليته وعدم زجه في معركة، ضد الشعب".

وقال العبادي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "العدل أساس الملك"، مضيفا :"انهم يريدون استغلال الاوضاع لتصفية الحسابات مع كل من ينتقدهم ويكشف زيفهم ، لقد ابتدأوا بقتل الناشطين والمتظاهرين وقنصهم، ثم الترويع بالخطف والتغييب تحت سمع الدولة ونظرها، والان يستغلون القضاء".

وأضاف :"على رئاسة القضاء الحفاظ على استقلال القضاء وعدم زجه في معركة ضد الشعب"

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