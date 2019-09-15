مكتب الشيخ جلال الدين الصغير يرد على ما نشرته الصحف الالكتروني حول صحة سماحة الشيخ

اصدر مكتب امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير بيانا حول ما نشرته بعض الصفحات الالكترونية حول صحة سماحة الشيخ

وقال المكتب في بيان اطلعت عليه وكالة انباء براثا نشرت بعض الصفحات الالكترونية اليوم خبرا يتعلق بصحة سماحة الشيخ الصغير، ونحن في الوقت الذي نشكر فيه الاخوة الافاضل والاخوات الفاضلات الذين تواصلوا ليطمئنوا على صحة سماحة الشيخ نؤكد ان الخبر عار عن الصحة تماماً،

واضاف البيان ان هناك مواقع معروفة التوجه سلفا قد نشرته ولهدف معروف ايضاً، وهو ليس اول سهم يرمونه على سماحة الشيخ ولن يكون اخر سهامهم، نسأل الله للجميع الصحة والسلامة والعافية.