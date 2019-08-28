الشيخ جلال الدين الصغير يشارك مجلس فاتحة الشهيد البطل ابو علي الدبي

تشرف سماحة الشيخ جلال الدين الصغير مساء يوم امس الثلاثاء بالمشاركة في مجلس الفاتحة المنعقد لروح الشهيد البطل ابي علي الدَبَّي في منطقة سبع قصور شمال شرق بغداد،

وقد هنأ سماحة الشيخ اخوة الشهيد بالكرامة التي نالها هذا الشهيد الكبير وبارك لهم هذه الشهادة، وقال: كل الناس انما يتوفاهم الله بأجل محتوم لا يتقدم ولا يتاخر، ولكن الله يختص من يحبهم بكرامة عند موتهم وهي ان يقتلوا مظلومين او من اجل قضية مقدسة فيتحول موتهم الى حياة لقضيتهم في الدنيا والى فوزهم بالاخرة، ولذلك فإن مقتل ابا علي الدبي على يد اقذر خلق الله وابغضهم اليه خلال الهجوم الصهيوني وخلال قضية مقدسة هي قضية جهاد من اجل حفظ المقدسات والارض والعرض، فان ذلك يمثل كرامة خاصة يجب ان نفاخر بها ونبارك لها.

يذكر ان الشهيد الدبي قد استشهد اثناء مشاركته في المرحلة الرابعة من عمليات ارادة النصر الرابعة قريبا من حدود العراق مع سوريا من خلال قصف طائرات مسيرة للسيارة التي كان يستقلها وسيارة مرافقة كانت معه.