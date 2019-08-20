امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء المسلمين بذكرى يوم الغدير الاغر

هنأ امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير بذكرى يوم الغدير الاغر وفيما يلي نص التهنئة التي اطلعت عليها وكالة انباء براثا :

قال الامام الصادق صلوات الله عليه عن يوم الغدير لعلي بن الحسن العبدي: لعلك ترى ان الله عز وجل خلق يوما اعظم حرمة منه، لا والله لا والله لا والله. اقبال الاعمال: ٢٨٣.

يشرفني ويسعدني أن اتقدم لكم ولجميع محبي امير المؤمنين صلوات الله عليه وشيعته بالتهنئة والتبريك بيوم الله الأعظم وعيد الولاية الأكبر عيد الغدير الأغر يوم اكمال الدين واتمام النعمة اسال الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن أكرم في هذا اليوم بكرامة البيعة الصادقة والولاء الراسخ لحامل راية الغدير والمحقق لآماله والماحق لآلامه والمنجز لوعوده والمنفذ لوعيده والوارث لأمانته بقية الله في أرضه وحجته على خلقه ويرزقنا كرامة القبول لديه وسعادة شمولنا بالطافه وان لا يحرمنا واياكم من حظوة التمهيد له وعز نصرته والسبق في اعزاز شيعته واذلال عدوه.

اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً أني سلم لمن سالم الغدير وأهله وعدو لمن عادى الغدير وأهله واشهد علي يا رب إني أبرأت ذمة كل من له حق في الغدير واسقطت كل حق لي عند كل من له نصيب في ولاية صاحب الغدير حباً لنبئك العظيم وآيتك الكبرى ووصلاً ببقيتك في أرضك والناهض بأمرك والثائر لحقك فتقبله مني واقبلني لديك ولا تحرمني من بركاتك في هذا اليوم الذي جعلته للمؤمنين عيداً ولمحمد وآله ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً.

الحمد لله الذي شرفنا بالولاية لعلي عليه السلام، واكرمنا بالهداية لامامته، وأنعم علينا بالاهتداء لسنته، واتباع حقه، وبصرنا بصراطه، وطوّع قلوبنا لمحبته، وافئدتنا لهواه، وأنار عقولنا بمعرفته، ونفّرنا من اعدائه، وابعدنا من مبغضيه وشانئيه.

والشكر لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولا فرق بيننا وبينه طرفة عين ابداً.

جلال الدين الصغير