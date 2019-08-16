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الأمين العام لكتائب سيد الشهداء يعتبر قرار رئيس الوزراء بمنع الطيران المسير في الأجواء العراقية خطوة جريئة نحو السيادة التامة


اعتبر الأمين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، الخميس، قرار القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بمنع الطيران المسير في الأجواء العراقية خطوة جريئة نحو السيادة التامة.

وكتب الولائي في تغريدة له على "تويتر"، "في قرار جريء اتخذه دولة رئيس الوزراء بمنع الطيران المسير الأمريكي في الأجواء العراقية، تكون الدولة العراقية قد خطت خطوات واسعة نحو السيادة التامة".

 ووجه عادل عبد المهدي في وقت سابق من، الخميس، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الامن الوطني".

واضافت ان "عبد المهدي وجه بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

وانفجر كدس للعتاد الإثنين (12 آب 2019) في إحدى مستودعات معسكر "صقر" في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وثق ناشرون لحظاته التي سُمِع  دويها في العاصمة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 29 آخرين، قبل أن تعلن مديرية الدفاع المدني نجاح فرقها بإخماد حرائق المستودعات فجر الثلاثاء.

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