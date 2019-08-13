توظيف عراقيين بصفة جاسوس

انشات السفارة الأمريكية في بغداد ( رسميا ) جيش الكتروني من الجواسيس وفتحت باب التوظيف لديها بصفة ( مراقب وسائل عام ) و ( منتج محتوى رقمي ) يوم 22 يوليو ولغاية موعد انتهاء فترة التقديم 5 أغسطس ،

وقال مصدر مطلع ان السفارة تلقت أكثر من 1215 طلبا ، وحددت مواعيد مقابلات ل ( 65 ) متقدما منهم ممن تتوفر فيهم المواصفات ، معظمهم إعلاميين وكتاب معروفين في وكالات مختلفة " محلية وخارجية " وناشطين ،

واضاف المصدر أن الراتب مغري فهو حسب ماحددته السفارة في إعلانها بصفحتها الرسمية ( 47 . 150 ) ألف دولار سنويا . حيث تعتزم السفارة ( حسب إعلانها ) انشاء جيش إلكتروني داخل العراق ، واشترطت على المتقدمين احتراف العمل في مواقع التواصل الاجتماعي ، بإنشاء صفحات وادارتها ، ومراقبة ورصد كل ماينشره العراقيون في مواقع التواصل .