امام جامع براثا يهنيء بحلول عيد الاضحى المبارك

هنأ امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير العراقيين والمسلمين بحلول عيد الاضحى المبارك

وقال سماحته في بيان صادر عنه تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اخوتي الاعزة اخواتي الكريمات اسعد الله ايامكم بمناسبة عيد الاضحى المبارك وتقبل الله اعمالكم وطاعاتكم وأعاده عليكم ومن يلوذ بكم وجميع محبي امير المؤمنين صلوات الله عليه بالخير واليمن والبركة والسرور، واقر اعينكم برضا إمام الزمان روحي فداه عنكم ولا حرمنا واياكم من كرامة التمهيد له وتوفيق نصرته وشرف خدمة شيعته والذود عنهم والذب عن عقيدته.

واضاف سماحته اللهم تغمد شهداءنا لا سيما شهداء الفتوى المباركة بوافر رحمتك ورضوانك ومن على جرحى الجهاد الكفائي بالشفاء والعافية، وارزق مجاهدينا النصر والعزة وعد على عوائلهم بالصبر والسكينة واخلف عليهم بمزيد كرامتك وواسع كرمك وادركنا برحمة السير على طريقهم وادامة دربهم وحمل رسالتهم بحق حبيبك محمد واهل بيته الطاهرين.