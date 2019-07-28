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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن وقاحة الصهاينة في دعوتهم للتطبيع مع الشعب العراقي، ويجب تفعيل القوانين التي تحظر التعامل مع العدو
علي محسن راضي
77
2019-07-28
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن وقاحة الصهاينة في دعوتهم للتطبيع مع الشعب العراقي، ويجب تفعيل القوانين التي تحظر التعامل مع العدو
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