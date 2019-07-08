مكتب القائد العام للقوات المسلحة يستدعي قائد عمليات الانبار للتحقيق حول التسجيل الصوتي

كشف مصدر مطلع عن استدعاء قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبدء التحقيق معه حول التسجيل المنسوب له.

واوضح المصدر ان " الفلاحي محتجز الان في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للتحقيق حول التسجيل المنسوب له والذي تضمن حديثاً مفترضاً له مع عميل للاستخبارات الاميركية بخصوص احداثيات واماكن تواجد فصيل تابع للحشد الشعبي"..

وبين ان " لا معلومات حالية تخص مضمون افادة الفلاحي"، مرجحاً ان " يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية امام الرأي العام بعد اتمامها".

وفتحت وزارة الدفاع العراقية، تحقيقا في مقطع صوتي انتشر الجمعة (5 حزيران 2019)، في وسائل إعلام، وهي محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي و "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.