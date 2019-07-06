الشيخ جلال الدين الصغير لمعلمي محو الامية .... رئيس الوزراء يتابع المشكلة وانه في صدد حل جذري لها

قال امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان عشرات الرسائل وصلته من معلمي محو الامية الذين قضوا سنوات عديدة في التطوع دون ان يتم انصافهم من قبل المعنيين بالمحافظات والوزارات المعنية،

واضاف سماحته لقد ابلغت شكواهم الى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية بالوكالة ، وقد ابلغني السيد رئيس الوزراء بانه يتابع هذه المشكلة وانه في صدد حل جذري لها وعدم التسرع للجوء الى حلول ترقيعية سرعان ما تتفتق عن مشكلة اخرى.

وتابع سماحته اعد اخوتنا الاعزة واخواتنا المصونات باني سابقى اتابع هذا الامر بمقدار مكنتي سائلاً الله تعالى ان يثيبهم على هذا المجهود الكريم ويعوضهم على جهودهم النبيلة بما يضمن انصافهم راجياً منكم الدعاء