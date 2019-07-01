الشيخ جلال الدين الصغير : رئيس الوزراء اوفى بوعده الذي قطعه لابطال الحشد الشعبي

قال الامين العام لسرايا انصار العقيدة الشيخ جلال الدين الصغير ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اوفى بالوعد الذي قطعه لابناء الحشد الشعبي

وقال سماحته خلال لقاءه بكوكبة من ابطال الحشد الشعبي ان بيان السيد عبد المهدي جاء في الوقت المناسب ومطلوب وهو يعتبر مكافاءة لجهود ابطال الحشد الشعبي فلاول مرة يتم مساواتهم حقوقيا وقانونيا مع اقرانهم في القوات المسلحة البطلة

واضاف سماحته اشكر الدكتور عبد المهدي على بره وبالوعد الذي قطعه لابطال الحشد الشعبي بالحصول على حقوقهم المشروعة