الأخبار

الشيخ جلال الدين الصغير : رئيس الوزراء اوفى بوعده الذي قطعه لابطال الحشد الشعبي


قال الامين العام لسرايا انصار العقيدة  الشيخ جلال الدين الصغير ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اوفى بالوعد الذي قطعه لابناء الحشد الشعبي 

وقال سماحته خلال لقاءه بكوكبة من ابطال الحشد الشعبي ان بيان السيد عبد المهدي جاء في الوقت المناسب ومطلوب وهو يعتبر مكافاءة لجهود ابطال الحشد الشعبي فلاول مرة يتم مساواتهم حقوقيا وقانونيا مع اقرانهم في القوات المسلحة البطلة 

واضاف سماحته اشكر الدكتور عبد المهدي على بره وبالوعد الذي قطعه لابطال الحشد الشعبي بالحصول على حقوقهم المشروعة 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : رئيس الوزراء اوفى بوعده الذي قطعه لابطال الحشد الشعبي
سرايا السلام تعلن التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر الصدر
الشيخ قيس الخزعلي : قرار رئيس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح
سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يؤكد خلال استقباله موكباً للدعم اللوجستي، على أهمية الأعمال والمشاريع التي تكون نابعة من الإيمان وبنية خالصة لله تعالى
مقتدى الصدر يعلن انفكاكه عن سرايا السلام ويوجه بإغلاق المقرات فورًا
الحلبوسي يستقبل الفياض ويؤكدان على تعزيز الوحدة الوطنية
رئيس الوزراء يصدر أمراً ديوانياً مهما خاصاً بالحشد الشعبي
بعد “فشله“ بأداء مهامه.. تحالف العامري يطالب عبد المهدي بتغيير وزير الإتصالات قبل استجوابه
بالفيديو.. عمليات “تسليب“ في ميزان الشاحنات بين البصرة وميسان
طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فيسبوك