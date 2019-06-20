الأخبار

بارزاني مخاطباً عبد المهدي: انت رئيسي وعمقنا بغداد ومستعدون لتوقيع اتفاق يتجاوز مرحلة الاستفتاء


كشف مصدر مطلع، الخميس (20 حزيران 2019)، طبيعة وتفاصيل المحادثات التي دارت بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال زيارة الأخير الى بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي إن "بارزاني قال لعبد المهدي؛ انت رئيسي ومستعد باتصال واحد أن آتي إلى بغداد فورا وفي اي وقت".

وأضاف، أن "رئيس الإقليم عبر عن استعداده لتدقيق كل التفاصيل فنياً وقال: عمقنا بغداد وليس اي عاصمة اخرى في العالم او اي مكان آخر في العالم. نحن عراقيون وبغداد عاصمتنا".

وتابع: "مستعدون لحل مشاكل النفط والرواتب والإحصاء والقروض برؤية مشتركة"، مضيفاً: "نحن شعب واحد ومصيرنا واحد".

وأشار المصدر إلى أن "عبد المهدي كان واضحاً و صريحاً جداً مع رئيس الإقليم وتحدث عن الخلافات بالارقام حول النفط وقضية كركوك وجميع القضايا الخلافية، وكان متشددا في تجاوز المجاملات والذهاب إلى الحل مباشرة".

وأشار المصدر إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أكد لبارزاني ضرورة وجود اتفاق لتجاوز ملف الاستفتاء على الانفصال، وقد رحب الأخير بالفكرة، ووافق على أن يوقع مثل هذا الاتفاق".

ووجه رئيس الوزراء بـ "بتشكيل فريق فني فوراً من الجانبين لبدء وضع الحلول على أن يجتمع الفريق بداية الأسبوع المقبل".

وعن أجواء اللقاء، قال المصدر إن "عبد المهدي كان صلبا في تناول القضايا الخلافية".

وكان رئيس إقليم كردستان قد وصل، الخميس (20 حزيران 2019) الى بغداد، في أول زيارة له منذ انتخابه رئيساً للإقليم، خلفاً لمسعود بارزاني، (28 أيار 2019).

وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع إن "نيجرفان بارزاني وصل اليوم الى العاصمة بغداد للقاء عدد من مسؤوليها، بعد توليه منصب رئيس إقليم كردستان".

وأدى بارزاني الإثنين (10 حزيران 2019)، اليمين الدستورية رئيساً للإقليم، بحضور 1200 شخصية محلية ودولية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفتشية الداخلية تصدر بياناً بشأن تصريحات عن عقد سيارات "ميتسوبيشي"
الاستخبارات العسكرية تسيطر على حقل للعبوات الناسفة في صلاح الدين
بارزاني مخاطباً عبد المهدي: انت رئيسي وعمقنا بغداد ومستعدون لتوقيع اتفاق يتجاوز مرحلة الاستفتاء
الحشد يعلن مقتل واصابة ثلاثة دواعش بإحباط مخطط لاستهداف غرب الانبار
مفتشية الداخلية: 12 ضابطا يستلمون رواتب مزدوجة بقيمة 760 مليون دينار
القبض على ثلاثة "إرهابيين" في ديالى
القدو: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة للبرلمان الاسبوع المقبل
اتحاد القوى: اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان داعمين لعبد المهدي ومنهاجه
البارزاني يؤكد استعداد كردستان لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط
لغز عمره 28 عاما... اكتشاف مقبرة جماعية في العراق يعتقد أنها لكويتيين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك