بارزاني مخاطباً عبد المهدي: انت رئيسي وعمقنا بغداد ومستعدون لتوقيع اتفاق يتجاوز مرحلة الاستفتاء

كشف مصدر مطلع، الخميس (20 حزيران 2019)، طبيعة وتفاصيل المحادثات التي دارت بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال زيارة الأخير الى بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي إن "بارزاني قال لعبد المهدي؛ انت رئيسي ومستعد باتصال واحد أن آتي إلى بغداد فورا وفي اي وقت".

وأضاف، أن "رئيس الإقليم عبر عن استعداده لتدقيق كل التفاصيل فنياً وقال: عمقنا بغداد وليس اي عاصمة اخرى في العالم او اي مكان آخر في العالم. نحن عراقيون وبغداد عاصمتنا".

وتابع: "مستعدون لحل مشاكل النفط والرواتب والإحصاء والقروض برؤية مشتركة"، مضيفاً: "نحن شعب واحد ومصيرنا واحد".

وأشار المصدر إلى أن "عبد المهدي كان واضحاً و صريحاً جداً مع رئيس الإقليم وتحدث عن الخلافات بالارقام حول النفط وقضية كركوك وجميع القضايا الخلافية، وكان متشددا في تجاوز المجاملات والذهاب إلى الحل مباشرة".

وأشار المصدر إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أكد لبارزاني ضرورة وجود اتفاق لتجاوز ملف الاستفتاء على الانفصال، وقد رحب الأخير بالفكرة، ووافق على أن يوقع مثل هذا الاتفاق".

ووجه رئيس الوزراء بـ "بتشكيل فريق فني فوراً من الجانبين لبدء وضع الحلول على أن يجتمع الفريق بداية الأسبوع المقبل".

وعن أجواء اللقاء، قال المصدر إن "عبد المهدي كان صلبا في تناول القضايا الخلافية".

وكان رئيس إقليم كردستان قد وصل، الخميس (20 حزيران 2019) الى بغداد، في أول زيارة له منذ انتخابه رئيساً للإقليم، خلفاً لمسعود بارزاني، (28 أيار 2019).

وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع إن "نيجرفان بارزاني وصل اليوم الى العاصمة بغداد للقاء عدد من مسؤوليها، بعد توليه منصب رئيس إقليم كردستان".

وأدى بارزاني الإثنين (10 حزيران 2019)، اليمين الدستورية رئيساً للإقليم، بحضور 1200 شخصية محلية ودولية.