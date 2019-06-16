عبد اللهيان : كانت هناك مفاوضات بين ايران وامريكا حول العراق بعد سقوط صدام تلبية لطلب العراق

اكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان الى ان مفاوضات جرت بين ايران واميركا حول العراق بعد سقوط نظام صدام ، بامر من قائد الثورة تلبية لطلب من الاصدقاء العراقيين، حيث تراس الوفد الايراني اللواء قاسم سليماني وامين المجلس الاعلى للامن القومي في حينه علي لاريجاني،

حيث اكد قائد الثورة في توصياته للوفد على ان تكون المفاوضات منطقية وحكيمة ودقيقة وصريحة مع عدم ترك الرد على اتهامات الاميركيين واوضح بان سماحته حذّر من محاولة الاميركيين ابعاد الجانب العراقي عن المفاوضات وبالفعل فقد حاول الاميركيون ان يفعلوا ذلك الا ان الجانب الايراني رفض طلبهم.

وفي تصرح ادلى به للقناة الاولى في التلفزيون الايراني عبداللهيان حيث قال ان الاميركيين وفور شعورهم بعدم الوصول الى مآربهم في اي مفاوضات فانهم يغادرونها وهو ما حصل بالفعل بشان المفاوضات حول العراق اذ غادروها بعد ان ايقنوا بانهم لا يستطيعون تحقيق ما يريدونه.

واعتبر انه لا احد في ايران يرفض العلاقة الطبيعية مع اميركا الا ان هذا الامر مرتبط بسلوك الاميركيين الذين لم يتمكنوا لغاية الان من كسب ثقة المسؤولين الايرانيين.