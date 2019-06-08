امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ينعى احد المؤمنين المجاهدين

نعى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير احد الاخوة المؤمنين المجاهدين الذي وافته المنية اثر حادث مؤسف يوم الخميس الماضي

وقال سماحته في بيان صدر عن مكتبه وتلقت وكالة انباء براثا نسخة منه ببالغ الحزن والالم تلقيت خبر الحادث المؤسف الذي ادى الى وفاة اخينا المؤمن البار سعد عبد نور المخاضري الشمري رضوان الله عليه صباح يوم الخميس الماضي تقاطع جسر الاسكان،

واضاف سماحته في بيانه لقد كان الفقيد رحمه الله من اوائل الذين رغبوا بالتطوع من اجل الجهاد الكفائي ومن المواظبين الاوائل والمستمرين في ملتقى براثا الفكري وصلاة الجمعة، ومن الموالين المخلصين لاهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم ولا اعهد منه الا كل خير اسال الله ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويحشره مع اهل بيت الرحمة والنبوة عليهم السلام، وان يعظم الاجر لاهله وذويه ويجعله خاتم احزانهم، انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.