الشيخ جلال الدين الصغير : بيت المقدس امانة في اعناق المسلمين والسير في طريقه هو تمهيد لظهور امامنا المهدي

قال امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في تغريدة له على تويتر ان بيت المقدس امانة الله في اعناق المسلمين والسير في طريق تحريره هو تمهيد لظهور امامنا المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف محررها الموعود ذلك ما نبأنا به كتابنا العزيز ونبينا العظيم صلوات الله عليه واله.

واضاف سماحته ان احياء يوم القدس العالمي له اكثر من ضرورة لا سيما في هذا العام لاشتداد معركة المستضعفين ضد الاستكبار ولان دويلة الصهاينة شريكة في كل جريمة نفذت على اراضي المسلمين وبالاخص العراق العزيز.

مشيرا الى ‏ان التطبيع مع الصهاينة لاي سبب من الاسباب لا يمكن الا ان يكون تطبيعا مع كل المحرمات التي نهانا الله جل وعلا عنها، وتدنيسا لكل مقدساتنا، وان مهمة مجاهدتهم وتخذيلهم ومجابهتهم لا تتوقف عند الفلسطينيين فحسب بل هي مسؤولية الجميع لاسيما شيعة اهل البيت عليهم السلام