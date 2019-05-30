الأخبار

الشيخ جلال الدين الصغير : بيت المقدس امانة في اعناق المسلمين والسير في طريقه هو تمهيد لظهور امامنا المهدي


قال امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في تغريدة له على تويتر ان بيت المقدس امانة الله في اعناق المسلمين والسير في طريق تحريره هو تمهيد لظهور امامنا المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف محررها الموعود ذلك ما نبأنا به كتابنا العزيز ونبينا العظيم صلوات الله عليه واله.

واضاف سماحته ان احياء يوم القدس العالمي له اكثر من ضرورة لا سيما في هذا العام لاشتداد معركة المستضعفين ضد الاستكبار ولان دويلة الصهاينة شريكة في كل جريمة نفذت على اراضي المسلمين وبالاخص العراق العزيز.

مشيرا الى ‏ان التطبيع مع الصهاينة لاي سبب من الاسباب لا يمكن الا ان يكون تطبيعا مع كل المحرمات التي نهانا الله جل وعلا عنها، وتدنيسا لكل مقدساتنا، وان مهمة مجاهدتهم وتخذيلهم ومجابهتهم لا تتوقف عند الفلسطينيين فحسب بل هي مسؤولية الجميع لاسيما شيعة اهل البيت عليهم السلام

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الوطني الكردستاني يدين تفجيرات كركوك ويدعو عبد المهدي لإعادة نشر البيشمركة بالمحافظة
محافظ كركوك يدعو السياسيين للابتعاد عن التشنج ويؤكد ارتفاع الحصيلة الى 21 شهيدا وجريحاً
حسن توران يدعو قيادة عمليات المشتركة والاجهزة الامنية إلى تكثيف جهودها في كركوك
الحشد الشعبي يخمد مع فرق الإنقاذ حريق حقول الحنطة في القائم
طيار عراقي مُصاب ينجح بقيادة طائرته والهبوط بها
قوة امنية تضبط صهريجا محملا بالكاز كان معدا للتهريب جنوب شرقي بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : بيت المقدس امانة في اعناق المسلمين والسير في طريقه هو تمهيد لظهور امامنا المهدي
النائب حامد الموسوي : الخلافات السنية ستعطل عمل البرلمان
19 شهيدا وجريحا الحصيلة الاولية لتفجيرات كركوك
مكتب عبد المهدي يعلن رفع جميع الحواجز الكونكريتية من شارع ابو نؤاس والكرادة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك