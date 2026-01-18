الصفحة الدولية

ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية جوابية على الولايات المتحدة


دعا حزب الخضر الألماني الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية جوابية ردا على رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديده لغرينلاند، حيث أفادت قناة NTV التلفزيونية الألمانية، نقلاً عن كاتارينا دروجه، رئيسة كتلة الخضر في البوندستاغ "يجب ألا يتراجع الاتحاد الأوروبي الآن أمام تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية... هناك حاجة إلى رد واضح على ترامب - سيرد الاتحاد الأوروبي على التهديدات بالتعريفات الجمركية بتعريفات انتقامية". وبحسب القناة التلفزيونية، انتقدت دروجه أيضًا المستشار الألماني فريدريش ميرز لموقفه الحالي من ترامب.

كمل لفتت دروجه إلى أن "استراتيجية فريدريش ميرز المتمثلة في التراجع والاسترضاء قد فشلت". وتعتقد أن الثقة بالنفس والموقف الواضح ضروريان لحماية النظام الدولي. 

وكان ترامب قد أعلن ، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقًا إلى 25% وتبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة صفقة شراء غرينلاند.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
