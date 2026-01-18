ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية جوابية على الولايات المتحدة

دعا حزب الخضر الألماني الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية جوابية ردا على رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديده لغرينلاند، حيث أفادت قناة NTV التلفزيونية الألمانية، نقلاً عن كاتارينا دروجه، رئيسة كتلة الخضر في البوندستاغ "يجب ألا يتراجع الاتحاد الأوروبي الآن أمام تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية... هناك حاجة إلى رد واضح على ترامب - سيرد الاتحاد الأوروبي على التهديدات بالتعريفات الجمركية بتعريفات انتقامية". وبحسب القناة التلفزيونية، انتقدت دروجه أيضًا المستشار الألماني فريدريش ميرز لموقفه الحالي من ترامب.

كمل لفتت دروجه إلى أن "استراتيجية فريدريش ميرز المتمثلة في التراجع والاسترضاء قد فشلت". وتعتقد أن الثقة بالنفس والموقف الواضح ضروريان لحماية النظام الدولي.

وكان ترامب قد أعلن ، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقًا إلى 25% وتبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة صفقة شراء غرينلاند.