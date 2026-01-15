صحيفة أمريكية: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على ايران

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، ( 15 كانون الثاني 2026 )، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالموقف العسكري الأمريكي تجاه إيران، مشيرة إلى وجود ضغوط متبادلة وتحركات دبلوماسية أدت إلى تأجيل أي عمل عسكري وشيك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري على إيران في الوقت الراهن، مفضلاً منح الفرصة لضغوط أخرى أو مراقبة التطورات الداخلية.

وفي سياق متصل، أكد دبلوماسيون للصحيفة أن عدة دول عربية مارست ضغوطاً مكثفة على إدارة ترامب لثنيها عن خيار المواجهة العسكرية المباشرة مع طهران، محذرين من تداعيات كارثية قد تطال أمن واستقرار المنطقة واقتصادها.

وتتطابق هذه التصريحات مع اعلان مسؤول سعودي، اليوم الخميس، بأن السعودية وقطر وعمان أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح طهران فرصة.

وقال المسؤول اليوم إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أمريكا من "ردات فعل خطيرة" إذا ضربت الداخل الإيراني، وفق ما نقلت فرانس برس.