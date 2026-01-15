امير الموسوي يكشف عن اسباب تراجع ترامب عن ضرب الجمهورية الاسلامية في ايران

كشف مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الإستراتيجية أمير الموسوي عن اسباب تراجع الرئيس الامريكي ترامب لضرب الجمهورية الاسلامية في ايران

وقال الموسوي إن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بضرب الجمهورية الإسلامية في إيران يعود إلى جملة عوامل داخلية وخارجية، في مقدمتها فشل رهانه على ما وصفه بـ"العناصر الإرهابية" داخل إيران، وعدم قدرتهم على تحقيق أهدافه.

وأوضح الموسوي بتغريدة على منصة "إكس" اليوم الخميس (15 كانون الثاني 2026)، أن "سبب تراجع ترامب عن تهديد الجمهورية الإسلامية هو فشل عناصره الإرهابية في إيران من تحقيق هدفه المشؤوم، وبيعة عشرات الملايين من الشعب الإيراني الواعي والبصير لمقام ولاية الفقيه ونظامهم الإسلامي، المطالبين بمعاقبة المخربين والمجرمين وداعميهم".

وأضاف أن "تهديدات القيادات السياسية والعسكرية الجديدة للمصالح الأمريكية في المنطقة والعالم أسهمت هي الأخرى في تغيير حسابات ترامب"، مبينًا أن "ما يُطرح عن وجود وساطة عربية لتأجيل المواجهة هو مخرج لترامب للنزول من الشجرة وتبرير تنازله وتراجعه عن مواقفه العنترية السابقة".

وأكد الموسوي أن "مواقف ترامب المتذبذبة تبقى قائمة لكل الاحتمالات"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف حدود تراجعه الفعلي عن تهديداته.