الحرس الثوري: نتخذ اعلى درجات الجاهزية للرد على أي عدوان محتمل

اعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اتخاذه اعلى درجات الجاهزية للرد على أي عدوان محتمل.

وقال قائد حرس الثوري اللواء محمد باكبور في بيان ان "الحرس في أعلى درجات الجاهزية للرد الحاسم على أي خطأ في حسابات العدو ومرتزقته الداعشيين المأجورين"، مبينا ان "الحرس يقف في ذروة الاستعداد الكامل للرد القاطع على أي سوء تقدير من جانب العدو".

وأضاف "نؤكد للمشاركين في التشييع المهيب لشهداء الأمن في أنحاء إيران أن الحرس سيفشل المخططات الواهمة ضد إيران"، لافتا الى ان "الحرس سيفشل المخططات الواهمة لحكام البيت الأبيض و"تل أبيب" ضد إيران القوية".

واكد "لا شك أن ترامب ونتنياهو هما قاتلا شباب إيران وحماة أمن البلاد"، موضحا ان "الجرائم الوحشية التي يرتكبها مرتزقة ترامب ونتنياهو لن تنسى أبداً وسيواجهان الرد في الوقت المناسب".