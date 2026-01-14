وزير الصحة الأمريكي: لا أعرف كيف لا يزال ترامب على قيد الحياة

وصف وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، عادات الرئيس دونالد ترامب الغذائية، وخصوصًا أثناء السفر، بأنها "غير متزنة"، مشيرًا إلى أن ترامب غالبًا ما يتناول وجبات سريعة وحلويات ومشروبات دايت كوك.

وقال كينيدي في تصريحات إن "ترامب يختار العلامات التجارية المألوفة أثناء السفر لتجنب المرض، موضحًا: "الوقت الوحيد الذي يتناول فيه طعامًا غير صحي هو أثناء السفر، لأنه يثق بالطعام من الشركات الكبرى ولا يريد أن يمرض خلال رحلاته".

ورغم هذه العادات، أعرب كينيدي عن دهشته من قدرة ترامب على التحمل، مضيفًا: "له جسد قوي كالإله. لا أعلم كيف لا يزال على قيد الحياة، لكنه كذلك. إنه أكثر شخص حيوي قابلناه على الإطلاق".

وأشار الوزير إلى أن ترامب يتبع عادة نظامًا غذائيًا صحيًا في البيت الأبيض ومار إيه لاغو، ويحافظ على لياقة بدنية عالية، مستشهداً بتصريحات الدكتور محمد أوز حول مستوى هرمون التستوستيرون لديه الذي يعتبر الأعلى الذي شاهده لشخص يزيد عمره عن 70 عامًا.

وأكد البيت الأبيض أن أحدث فحص بالرنين المغناطيسي أظهر قوة جهازه القلبي والوعائي، وسلامة أعضائه الرئيسية، مع تصوير طبيعي للبطن"، مضيفا أن "ترامب نفى المخاوف بشأن عمره وطاقة جسمه ومظهره، موضحًا أن بعض الكدمات على جسده ناتجة عن تناول الأسبرين يوميًا واستخدام المكياج أحيانًا.