رسالة من قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي الى الشعب الإيراني.. تعرفون عدوكم

نص رسالة قائد الثورة الإسلامية الموجّهة إلى الشعب الإيراني:

بسم الله الرحمن الرحيم

▫️ أيّها الشعبُ الإيرانيّ العظيم الشأن!

لقد أنجزتم اليوم عملاً عظيمًا، وسطّرتم يومًا تاريخيًّا. إن هذه الحشود الغفيرة المفعمة بالعزيمة الراسخة، قد أبطلت مخططات الأعداء الأجانب التي كان من المقرر تنفيذها على أيدي المرتزقة في الداخل.

▫️ لقد استعرض الشعب الإيراني العظيم ذاته وعزيمته وهويّته في وجه الأعداء؛ وكان ذلك تحذيرًا لساسة أمريكا كي يضعوا حدًّا لخداعهم، وألا يراهنوا على المرتزقة الخونة.

▫️ إن الشعب الإيراني قويّ ومقتدر، واعٍ ويعرف عدوّه، وحاضرٌ في الساحة في كل حال.

🔸 تغمّدكم الله جميعًا برحمته.

🔹 السيد علي الخامنئي | 12/01/ 2026